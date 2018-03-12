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KOCAMAN: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından yaptığı ilk değerlendirmede Malatya’da kopma niteliğinde bir maça çıktıklarını belirterek derbi öncesi kazanmak zorunda oldukları bir müsabakayı kazandıklarını söyledi.

KOCAMAN: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından yaptığı ilk değerlendirmede Malatya’da kopma niteliğinde bir maça çıktıklarını belirterek derbi öncesi kazanmak zorunda oldukları bir müsabakayı kazandıklarını söyledi.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:48
KOCAMAN: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Maç sonrası ilk değerlendirmelerini yayıncı kuruluşun canlı yayınında yapan Aykut Kocaman Yeni Malatyaspor galibiyetini şu sözlerle özetledi: ”Şampiyonluktan kopmama adına önemli bir galibiyet alındığının altını çizen Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, "Arka arkaya aldığımız beklenmedik mağlubiyetten sonra şampiyonluktan ayrılma maçıydı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı da bu şekilde oynadık. Maçla ilgili bir iki şey söylemek gerekirse; istediğimiz gibi başlayamadık. Son iki haftanın getirdiği yükün yanı sıra maçtan önce söylediğim gibi düzenli ve organize bir takıma karşı oynadık. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş rakip sahaya oyunu yıktık. Golden sonra oyunu kontrol etmeye başladık. İkinci yarı topun mülkiyetini elimizde tutmak istedik ancak direkt toplarla oynamaya başladılar. Mağlubiyetin sıkıntısıyla biraz daha öne çıkmak istediler. Biz de hızlı atak yapmaya çalıştık. Çok net 2-3 tane pozisyona girdik. Fakat golü bulamadık. Sonra Giuliano ile bulduk golü ve orada maç bitmişti.  O andan itibaren de her şey bitmişti. Şimdi her şey Galatasaray maçı.” dedi.

“KOPMA MAÇI GİBİYDİ''

Son olarak Galatasaray maçını da değerlendiren Aykut Kocaman, “Kopma maçı gibiydi. 3 takımın baya arkasında kalma durumu olacaktı.  Tam anlamıyla yukarıya bağlanma ve Galatasaray’ı da sahamızda yenersek bir kez daha istediğimiz yere çıkmak için hamle şansı verecek. Bizim maç kazanmamız çok kolay değil, bunu bugün bir kez daha gördüm." şeklinde konuştu.  busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAykut KocamanFenerbahçeMaç
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