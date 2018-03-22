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KIZLARIN İLK MAÇI 28 NİSAN’DA

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 1. tur karşılaşmaları 28 Nisan’da oynanacak. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, birinci tur karşılaşmasında AMED Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

KIZLARIN İLK MAÇI 28 NİSAN’DA

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 1. tur karşılaşmaları 28 Nisan’da oynanacak. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, birinci tur karşılaşmasında AMED Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 11:57
KIZLARIN İLK MAÇI 28 NİSAN’DA

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda grup müsabakaları, 32 grupta 110 kulübün katılımı ile tamamlandı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Kahramanmaraş Grubu’nu birinci sırada tamamlayarak, 2018 Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Eleme Turları’nda mücadele etme hakkını kazandı.

Oynanan maçlar sonucunda gruplarında ilk sırayı alan Dicle Aslan Spor, Erzurum Spor Lisesi Spor, Siirt Hasbey Spor, 1955 Batman Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Malatya Bayanlar Spor, Şanlıurfa Gençlik Spor, Tavla Gençlik Spor, Adana İdmanyurdu Spor, Mezitli Mercanlar Spor, Kayseri Gençlerbirliği, Pema Koleji Gençlik ve Spor, 1207 Antalya Döşemealtı Bld. Spor, Horozkent Spor, Konak Belediye Spor, Soma Zafer Spor, Beşiktaş A.Ş., Kemer Futbol Kulübü, Fatih Vatan Spor, Akdeniz Nurçelik Spor, Pendik Çamlık Spor, Ataşehir Belediye Spor, Kanalboyu Nilüfer Spor, Ozanlar Gücü Spor, Karadeniz Ereğli Bld. Spor, Eskişehir Öncü Spor, Fomget Gençlik Spor, Gülizar Hasan Yılmaz GSS Lisesi, Ufuk Keleş Gençlik Spor, Soyaspor, Denizüstü Spor, Erzincan Gençler Gücü Spor takımları bir üst tura yükseldi. Bir üst tura yükselen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, birinci tur karşılaşmasında 28 Nisan’da AMED Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım ikinci turda Şanlıurfa Gençlik Spor-Tavla Gençlik Spor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmadan galip ayrılan takım ise çeyrek finale adını yazdıracak.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Şampiyonası’Malatya Bayanlar Spor Kulübü
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