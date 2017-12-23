Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, İnönü Üniversitesi Basketbol Takımı Antrenörü Oğuz Avcı ile Malatya Doğanşehir Belediyespor Takım Antrenörü Abdullah Akgün ve sporcular yer aldı.

İnönü Üniversitesi Basketbol Takımı Antrenörü Oğuz Avcı, takımın 1999 yılında kuruduğunu ve o günden bu yana adının birçok kere değiştiğini belirterek, İnönü Üniversitesinin her zaman takıma destek verdiğini söyledi. Avcı, takım olarak en büyük eksikliklerinin tekerlekli sandalye olduğunu kaydetti. Sporcular da spora nasıl başladıkları hakkında bilgi vererek, bundan sonraki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“ÜNİVERSİTE OLARAK YANINIZDAYIZ”

Sporun kendilerine birçok faydası olduğunu belirten sporcular, sporla birlikte hayatlarında olumlu anlamda büyük değişikler yaşadıklarını ifade ettiler. Rektör Kızılay ise başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, "Spor sizler için çok önemli. Sizler çok önemli ve başarılı bir işe imza atıyorsunuz. Başarılarınızla gurur duyuyorum. Üniversite olarak yanınızdayız. Üniversitemizde çok güzel tesislerimiz var. Bu tesislerimizden faydalanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Üniversitede çok güzel kültür ve sanat programlarının yapıldığını ifade eden Rektör Kızılay, sporcuların bu kültürel ve sanatsal programlara katılmalarını istedi. Sporcular Rektör Kızılay'a çiçek verirken Rektör Kızılay ise sporculara hediye paketi verdi.

HABER MERKEZİ