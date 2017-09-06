Bir önceki yapılan çalışmada takım halinde içinde bulundukları grubu şampiyon yapan Sadık Çiftpınar, Farnolle, Dening, Murat Yıldırım, Pereira, Issam ve Emre Selen’den oluşan oyuncular teknik heyet tarafından kitap armağanıyla ödüllendirildi. Futbolcuları takımdan ayıran ve “Hem kitap okumaya teşvik hem de antrenmandaki başarılarının karşılığı” diyen Ertuğrul Sağlam, yabancı oyunculara bilerek Türkçe-Fransızca sözlük verdiğini söyledi. Takım arkadaşları kitap kazanan oyuncuları alkışlarlarken, futbolcular kitap ve sözlükleriyle basın mensuplarına poz verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ