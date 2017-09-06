06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Kitap ve sözlük kazandılar

Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da antrenman öncesi teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın düzenlediği ödül töreni gerçekleştirildi

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:45
Kitap ve sözlük kazandılar

Bir önceki yapılan çalışmada takım halinde içinde bulundukları grubu şampiyon yapan Sadık Çiftpınar, Farnolle, Dening, Murat Yıldırım, Pereira, Issam ve Emre Selen’den oluşan oyuncular teknik heyet tarafından kitap armağanıyla ödüllendirildi. Futbolcuları takımdan ayıran ve “Hem kitap okumaya teşvik hem de antrenmandaki başarılarının karşılığı” diyen Ertuğrul Sağlam, yabancı oyunculara bilerek Türkçe-Fransızca sözlük verdiğini söyledi. Takım arkadaşları kitap kazanan oyuncuları alkışlarlarken, futbolcular kitap ve sözlükleriyle basın mensuplarına poz verdi.  

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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