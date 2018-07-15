Kırgız oyuncu Yeşilyurtspor’da!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, önemli bir transfere imza atarak Kırgız oyuncu Kaiumzhan Sharipov ile her konuda anlaşmaya vardı. Türkiye’de ilk olarak Osmanlıspor’a transfer olan, oradan da birçok Bölgesel Amatör Lig takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaiumzhan Sharipov’un son durağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor oldu. En son Türk Metal Kırıkkalespor takımında forma giyen Kaiumzhan Sharipov, orta sahanın sağında görev yapıyor.