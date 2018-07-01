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Kirazın şampiyonu Telekomspor!

24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında tertip edilen U-17 Futbol Turnuvasının final maçında Kale Gençlerbirliğini 2-1 yenen Türk Telekomspor şampiyonluk ipini göğüsledi. Dereceye giren takımların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kirazın şampiyonu Telekomspor!

24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında tertip edilen U-17 Futbol Turnuvasının final maçında Kale Gençlerbirliğini 2-1 yenen Türk Telekomspor şampiyonluk ipini göğüsledi. Dereceye giren takımların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:28
Kirazın şampiyonu Telekomspor!

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği halinde Yeşiltepe 1 ve 3 nolu sahalarında gerçekleşen U-17 Futbol Turnuvasında dereceye giren takımlar final maçları sonucunda belli oldu. 16 takımının katılımıyla 10 gün süren turnuvanın final maçında Kale Gençlerbirliği ile Telekom takımları Yeşiltepe 1 nolu sahada  karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçını 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Türk Telekomspor takımı futbolcuları 90 dakika bitiminde büyük bir sevinç yaşadı. Final maçlarının sonucunda U-17 Futbol Turnuvasını Türk Telekomspor birinci, Kale Gençlerbirliği ikinci, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü üçüncü, 1932 Malatyagücü ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımların kupa, madalya ve para ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Seyfullah Özdemir tarafından takdim edildi.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Seyfullah Özdemir törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a bütün amatör spor kulüpleri adına teşekkürlerini sundu. Çınar ise, turnuvanın düzenlenmesine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Yönetimine, Futbol İl Temsilciliğine, İl Hakem Kuruluna,  kulüp yönetimlerine, antrenörlere ve futbolculara teşekkürlerini sundu. 10 gün süren turnuvada dereceye giren tüm takımları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Festivalimiz kapsamında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Yönetimi ve Futbol İl Temsilciliğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz U-17 Futbol Turnuvamızda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız. Çünkü bu turnuvalar yapmazsak sporu aktif hale getiremeyiz, gençlerimiz sahalara yönlendiremeyiz, spor kültürümüzü geliştiremeyiz. Sporu toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak adına bu tür organizasyonlara önem veriyoruz.  Maçlarda centilmenliği elden bırakmayarak fair-play ruhu anlayışıyla mücadele eden, kentimizin ve ilçemizin sportif gelişimine destek veren tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Oldukça çetin geçen yarı final ve final maçlarından sonra dereceye girip ödül almaya hak kazanan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca maçlarda görev yapan tüm hakemlerimize, saha görevlilerine ve maçları takip eden tüm futbolseverlere de spora verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha fazla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılmaları adına yatırımlarımıza, organizasyonlarımıza ve projelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bünyemizdeki Yeşilyurt Belediyespor Kulübü çatısı altında yer alan branşlarımızda başarı çıtası her geçen yükseliyor, bundan sonrada yükselmeye devam edecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Kültür Kiraz Ve Spor FestivaliU17Telekomspor
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