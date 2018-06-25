Kiraz turnuvasında gol yağmuru

Yeşilyurt Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Futbol müsabakalarında 2. hafta maçları oynandı. Yeşiltepe 1,2 ve 3’nolu sahalarda hafta sonu kıyasıya mücadelelere sahne olan 8 karşılaşmada 43 gol atıldı. Alınan toplu sonuçlar şöyle: Erkenek Hürriyetspor 3-1 Orduzuspor, İnönü Üniversitesi 1-1 Galataspor, Yeşilyurt Belediyespor 1-2 Adafı Kartalspor, Karakavakspor 0-6 Telekomspor, Konak Belediyespor 5-0 Hekimhan Girmanaspor, Sanayi Spor 0-3 Aile ve Sosyal Politikalar Spor, Akçadağspor 0-5 Kale Gençlerbirliği, Kaldırımgücü 1-9 Fenerspor

3. HAFTA PROGRAMI

Turnuvada 3. Hafta heyecanı ise bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Yeşiltepe’de oynanacak maç programı şöyle: Bugün: Karakavakspor-Yeşilyurt Belediyespor, Yarın: Telekomspor-Adafı Kartalspor, İnönü Üniversitesispor-Erkenek Hürriyetspor, Galataspor-Orduzuspor, Fenerspor-Kale Gençlerbirliğispor, Kaldırımgücü-Akçadağspor, Aile ve Sosyal Politikalar-Hekimhan Girmana, Sanayispor-Konak Belediyespor