Kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri federasyonu binasında MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Van ve turnuvaya katılacak Kulüp yöneticileri ile antrenörlerinin katılımıyla yapıldı. Kura öncesi konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, “Yapılacak turnuvanın dostça ve centilmence geçmesini diliyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın amatör kulüplerimize verdiği önemi sanırım belirtmemize gerek yok. Başkanımıza kulüplerimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Turnuvada mücadele edecek takımlara da başarılar diliyorum” dedi.

18 TAKIM 4 GRUPTA YARIŞACAK

Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat da turnuva ile ilgili teknik bilgi vererek, “18 takımın 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar çapraz eşleşme ile çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek finalde galip gelen takımlar yarı final ve final müsabakaSI oynayacak. Ben de turnuvaya katılacak takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali futbol müsabakaları 19 Haziran 2016 tarihinde Yeşiltepe 1Nolu sahada saat: 16.30’da Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat’ın başlama vuruşu ile start alacak.

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