Kiraz turnuvası başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festival kapsamında tertip edilen futbol turnuvasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kentimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve sportif tanıtımına büyük katkı sağlayacak kiraz festivalimiz futbol müsabakaları, karakucak güreşleri, okçuluk, atlı cirit yarışması ve diğer kültürel etkinliklerle her yıl olduğu gibi yine renkli ve hareketli geçecektir. Maçlarımızın fair-play ruhuna uygun, centilmenlik ve kardeşlik havasında geçmesini, gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sağlamasını temenni ederim. Düzenlenen bu tür organizasyonlar sporcularımızın motivasyonlarını yükseltmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.” dedi.

ÇINAR’A MİLLİ FORMA

Yeşilyurt Belediyesinin amatör kulüplere ve sporculara büyük katkı sağladığını ifade eden A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir ise “Geleneksel hale gelen futbol turnuvasının bu yılda devam etmesini sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin amatör sporlara verdiği destekler bizleri çok memnun etmektedir. Bu tür organizasyonlar sporcularımızın kendini geliştirmesi için çok önemlidir. Bugüne kadar sağlanan destekler ve 24. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen turnuva için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür eder, mücadele edecek kulüplerimize ve futbolcularımıza başarılar dilerim. ” dedi. A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir, günün anısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a 44 numaralı A Milli Takım forması ile ay yıldızlı kaşkol hediye etti.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaparken, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafından sonra Adafı Kartalspor ile Karakavakspor takımları arasında oynanan karşılaşmayla futbol turnuvasına start verildi. Yeşiltepe’de ki 1 ve 3 nolu sahada tek devreli lig usulüne göre oynanacak futbol turnuvasında Kale Gençlerbirliği, Telekom, Yeşilyurt Belediyespor, Adafı Kartalspor, Karakavakspor, Galataspor,Erkenek Hürriyetspor, Orduzuspor, İnönü Üniversitesispor, Malatya Fenerspor, Akçadağspor, Kaldırımgücü, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Konak Belediyespor, Hekimhan Girmanaspor ve Sanayispor Kulüpleri U-17 takımlarıyla mücadele edecekler. 10 gün sürecek olan futbol turnuvasında dereceye girecek takımların ödülleri 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

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