Sivasspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz’un ‘transfer istiyorum’ isyanı üzerine harekete geçen yönetim, Buz’un eski öğrencisi 28 yaşındaki sol kanat Ferhat Kiraz ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa forması giyen Kiraz ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, tecrübeli futbolcuya imzayı Malatya’da attırdı. 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen imza törenine, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de katıldı.

GEVREK: BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, herkesin çilek transferi beklerken, kiraz transferi yaptıklarını ifade etti. Ferhat Kiraz’ın transferinin Yeni Malatyaspor’a hayırlı olması temennisinde bulunan Gevrek, “Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir kardeşimiz. Şampiyonluk yolunda takıma çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede hem takıma hem de şehre uyum sağlar. Şampiyonluk yolunda da çok büyük bir pay sahibi olacağına inanıyorum” dedi.

Gevrek, daha önce iki transfer yaptıklarını kaydederek, “2 ya da 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Ama yapacağımız transferlerin kesinlikle üst düzey, takıma büyük katkı sağlayacak transferler olmasını istiyoruz. Burada arkadaşlarımız ‘transfer çilek mi olacak?’ demişti ama biz ‘kiraz’ transferi yaptık. Transferlerde hassas davranıyoruz. Ferhat’ın kalitesi ve kariyeri belli, Süper Lig’de kariyeri olan bir kardeşimiz. Şampiyonluk yolunda o da alimize katıldı” diye konuştu.

“HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR”

Yeni transfer Ferhat Kiraz ise, Yeni Malayaspor’un hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, takımın Süper Lig hedefiyle bir kadro kurduğunu ifade etti. Kiraz, “Ben Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk hedefi içi geldim. Burada takım şampiyon olursa benim için de yeni bir sıçrama noktası olabilir. Bu doğrultuda hedeflerimizin örtüştüğünü düşünüyorum. Hem benim şampiyonluk yaşama isteğim hem Malatyaspor’un önündeki hedefler doğrultusunda örtüşüyoruz. İrfan hoca ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Başkanımızla görüşmemize karşılıklı hedeflerimiz ve başarıya olan açlığımız bu olayın gerçekleşmesinde önemliydi. İnşallah benim hedefim bir başarıya, şampiyonluğa katkı sağlamak. Hem kendi hem de Yeni Malatyaspor’un değerine katkı sağlayıp, takımı Süper Lige çıkartmak istiyorum. Bu hedefi gerçekleştirdikten sonra Yeni Malatyaspor istediği sürece de amacım burada kalıcı olmak” dedi.

FATİH AVCI