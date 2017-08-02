Yeni Malatyaspor, sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdı. Kamp çalışmasının ardından futbolcuların izne ayrıldığı sarı-siyahlılarda, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda tecrübeli sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile yollar ayrıldı. Yönetimle karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı belirtilen Ferhat, geçen sezon devre arasında geldiği sarı-siyahlı takımda yaşadığı şansız sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir görüntü ortaya koyamamıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün bu ayrılıktan dolayı Ferhat’a ekstra bir ücret ödemeyeceği belirtildi. Bu arada Malatya temsilcisi daha önce anlaşmaya vardığı Aston Villa takımının sol bek oyuncusu Aly Cissokho'yu İstanbul’a getirdi. Daha önce ön protokol yapılan Cissokho ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sol bek Ferhat’ı gönderip sol bek Cissokho’yu renklerine bağlayan kaplan çilek tadında bir transfere imza attı. Kariyerinde Avrupa’nın birçok büyük kulüp bulunan siyahi oyuncunun bugün resmi törenle sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

FATİH AVCI