TFF 1. Lig’de takımların zirve savaşı son hızıyla devam ediyor. 22. haftası oynanan zorlu ligde, geride kalan mücadelelerde tam 5 farklı takım, liderlik keyfi yaşadı. Yeni Malatyaspor'un, Altınordu karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumasıyla birlikte, TFF 1. Lig'de heyecan da hat safhaya ulaştı. Geride kalan 22 haftada Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Göztepe, Giresunspor ve Eskişehirspor liderlik koltuğunda oturan takımlar olurken, Play-Off için de birçok ekip mücadelesini sürdürüyor.

EN FAZLA GALİBİYET YENİ MALATYA’DA

İlk 5 sırada bulunan takımların tamamının en az 1 hafta liderlik koltuğuna oturduğu TFF 1. Lig’de, 22. hafta itibariyle 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor zirvede yer alıyor. Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor da 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile zirve takibini sürdürüyor. 3. sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile Süper Lig’in yolunu gözleyen en istekli ekiplerden biri durumunda.

GİRESUNSPOR'UN BÜYÜK ÇIKIŞI

Ligde oynadığı ilk 13 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alarak küme düşme adaylarından birisi olarak gösterilen Giresunspor ise performansıyla dikkat çekiyor. Son 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek bir anda üst sıralara çıkmayı başaran Karadeniz temsilcisi, 39 puanla 4. sırada kendisine yer bulmayı başardı.

ESKİŞEHİR İLK İKİ İÇİN ZOR DURUMDA

Ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan ve teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi oturtan Eskişehirspor ise 4 maçtır galibiyete hasret. 37 puanı bulunan Es-Es, liderin 6 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. İlk 2 sıra için favori gözüken 5 ekibin yanı sıra Play-Off için iddialı olan Balıkesirspor, Boluspor, Ümraniyespor ve Altınordu da ilk 6 sırayı zorluyor.

FATİH AVCI