Kiralık futbolculardan veda mesajı: Hakkınızı helal edin!

Yeni Malatyaspor’da, Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmeleri sona eren bazı futbolcular Kayserispor maçının ardından camiaya veda etti. Ligin başında Trabzonspor’dan Yeni Malatyaspor’a 1 yıllık kiralık olarak gelen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Kayseri maçının ardından sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Bu sezon attığı gollerle takımının başarısına katkı sağlayan tecrübeli oyuncu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına “Bu forma altında hem saha içinde, hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi verdim. Takım arkadaşlarıma, taraftarımıza iyi, kötü günde bize destek veren herkese çok teşekkürler. Ben Malatya’yı ve Malatyaspor’u çok sevdim. Hakkınızı helal edin.” ifadelerini yazarak taraftardan helallik istedi. Öte yandan Yeni Malatyaspor’un ligin devre arasında Marsilya Kulübü’nden yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Matheus Doria’da, instagram hesabından Malatya havalimanında çekildiği fotoğrafını paylaşarak “Şimdi tatil zamanı, hoşça kal Malatya” dedi.

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