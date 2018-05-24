“Kimyasını bozmayacağız”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, geride kalan sezon hakkında ve yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Erol Bulut ile devam edeceklerini ifade eden Ravcı, üst düzey birkaç ismin transferi dışında takımın kimyasıyla oynamak istemediklerini söyledi. Ravcı, “Süper Lig’de bu yıl ilk sezonumuzdu. İşin açıkçası işlerin nasıl olacağını bizlerde merak ediyorduk. Sezon başında birçok transfer yaptık. 14 yabancı ile oynanabilen bir ligde, kadronuzda alt ligden gelen oyuncularınızı bırakmamalıydınız. Bundan dolayı bayağı transfere ihtiyacımız vardı. Yüzde 80 oranda yeni oyuncunun bir araya geldiği bir sezonu geride bıraktık. Tabii sezona Ertuğrul hocayla çokta iyi başlayamadık. İşler iyiye gitmeyince hoca değişikliği oldu. Ligi tanıdıkça neler yapabileceğimizi üç aşağı beş yukarı öğrenmiş olduk. Aslında bizim açımızdan hedef olarak başladığımız ligden düşmemeyi gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Zaten bu süre zarfında küme düşme sınırında dahi bulunmadık. Onun rahatlığını yaşayarak ligi tamamladık. Bizim için zevkli ve keyifli bir oldu. Yeni Malatyaspor olarak hem futbolcularımızın sahada verdikleri mücadeleyle, hem de iyi futbolla Süper Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Zaten tüm futbolcularımızla sergiledikleri karakterli duruştan ve yürekli oyuncular oldukları için kendileriyle gurur duyuyoruz. Sezonu iyi bir şekilde bitirdiler.” diye konuştu.

EROL BULUT İLE DEVAM

Gelecek sezon yine Süper Lig’de mücadele edecek olmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Ravcı, “Erol hocamızın kulübümüz ile yapmış olduğu devam eden 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Eğer son anda bir aksilik olmazda hocamızla devam edeceğiz. Şuanda her iki taraf için devam edip etmemek adına negatif bir durum söz konusu değil. Yaşça da bir birimize yakın olduğumuz için Erol hocamızla keyifli birlikteliğimiz var. Anlaşabildiğimiz genç bir teknik adam. İnşallah kendisiyle devam edeceğiz.” dedi.

“ÇITAYI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR”

Bazı oyuncularla yolların ayrılacağının sinyalini veren Ali Ravcı, üst düzey birkaç isimle takviye yapacaklarını onun dışında takımın kimyasıyla oynamayacaklarını söyledi. Ravcı, “Transferler konusunda gerekli yerli gerekse yabancı oyuncular üzerinde çalışmalarımız var. İlk çıktığımız senede olduğu gibi çok fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü takımın kemikleşmiş bir iskelet kadrosu var. Onun üzerine koymaya çalışacağız. Belki bizden memnun olmayan ayrılmak isteyen oyuncularımız olabilir. Bizim yollarımızı ayırmak istediğimiz oyuncular da var. Bunları önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız. Çok fazla transfer yapılması taraftarı değilim. Takımın kimyasını çok fazla bozmanın bir anlamı yoktur. Bu seneki oyuncu grubumuzdan, Erol hoca ve ekibinden gayet memnun bir şekilde sezonu bitirdik. Önümüzdeki sezon tabii çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. İşin açıkçası birkaç tana daha üst düzey kaliteli futbolcuyu kadromuza katıp hedefe yürümek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.