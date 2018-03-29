“KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM”

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başarılı file bekçisi Ertaç Özbir, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezon başında antrenmanlarda sergilediği performansla yabancı kaleci Fabien’den eldiveni kapan genç oyuncu sarı-kırmızılı formaya layık olmaya çalıştığını belirtti.

“KÖTÜ GÜNÜMÜZDEYDİK”

Lucescu’nun kendisini aday kadroya davet etmemesiyle ilgili de konuşan Özbir, “Milli takımdan davet gelmediğinden dolayı hiçbir zaman kırgınlık olamaz. Sonuçta ne zaman görev verilirse her zaman hazırız. Bu kez şans verilmemiş olabilir sorun değil. Biz yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İlerleyen tarihlerde başka aday kadrolara davet edilmeyi bekleyeceğiz. Futbolcuların sezon içerisinde bazı maçlarda performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Trabzonspor maçında performans düşüklüğü yaşadık. Evet o gün kötü günümüzdeydik. Umarım bundan sonraki maçlarımızda daha iyi günlerimiz olur. Kazanabileceğim en yüksek puanlarla ligi iyi şekilde bitiririz.”şeklinde konuştu.

“GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ”

Yeni Malatyaspor’a sezon başında transfer edilen Benin’li kaleci Fabien Farnolle ile rekabet içinde olduklarını kaydeden Ertaç Özbir, “Fabien sezon başında aramıza katıldı. Onunla beraber lige başladık. Devamında hocamız bana şans verdi. İyi çalışmamdan ve özverili olmamdan dolayı forma şansı yakaladım. Bende bu zamana kadar Yeni Malatyaspor formasını üzerimde iyi taşıdığıma inanıyorum. Her zaman layık olmaya çalıştım. Umarım bundan sonrasında inşallah sıkıntı yaşamadan aynı şekilde devam eder. Malatyaspor’a en büyük katkıları sağlamak istiyorum. Gençlerbirliği maçı sezonun en zor maçlarından birisi olacak. Bizler o doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız maça mutlak galibiyet için çıkacağız. İnşallah kazanan tarafta biz olacağız.” diye konuştu.



ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi