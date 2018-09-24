“Kimsenin yeri garanti değil”

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bulut, “İlk yarıda baskılı oynamak istedik. Bunu da iyi başardık. Golümüzü de bulduk. Rakibimiz ikinci yarı kırmızı kart gördükten sonra nedense futbolcularımız ‘rahat maçı alırız’ diye düşündüler. Yeterince pozisyonlara girdik ama maalesef kalenin önünde o son vuruşu yapıp, 2-3-4. golü yapamadık. O yüzden boşu boşuna futbolcular strese girdi. Futbolcularımız biraz gergindi. Ben takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak havada, 13.30’da oynanan bir maçta iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz” dedi. Bulut, “Geçen seneden de böyle bir sorunumuz vardı. Topu kaleye, ceza sahasına kadar getiriyoruz son vuruş, son konsantrasyon, istek, inanmak eksik kalıyor. Futbolcu olarak gol atacağına inanman lazım. O bizde bugün biraz eksikti. Geçen hafta Beşiktaş maçında da aynı şekilde oldu. Yeterince pozisyona giriyoruz ama pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü önümüzde zor maçlar var. Önümüzdeki maçlarda bu kadar pozisyon bulamayabilirsin, bulduğun 3-4 pozisyonu değerlendirmen lazım yoksa cezalandırılıyorsun.” Formayı verirken adaletli olmaya çalıştığını belirten Bulut, “Kim sahada iyi performans gösteriyorsa onun sahada takıma katkısını sağlamaya çalışıyorum. Forma rekabeti zaten benim istediğim bir şeydi. Transferleri de o şekilde yaptık. Hiç kimsenin ilk 11 oynayacak diye bir garantisi olmayacak.” şeklinde konuştu.