Giresunspor maçının Malatya’daki son çalışmasında spor basınının karşısına çıkan İrfan Buz takımla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Zaman zaman özeleştiri yapan Buz, Eskişehir maçında açık futbol oynamayı tercih ettikleri için ortaya böyle bir oyun çıktığını açıkladı.

“ÖZÜMÜZE DÖNMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Röportajın başında kısaca Eskişehir maçını değerlendirmek istediğini söyleyen Buz, “Eskişehirspor maçını tekrar özet geçmek istiyorum, bunu futbolcu kardeşlerime de anlattım. 28. Hafta da ilk defa bizim takımımız kompaktlığından çıkıp 2-6-2 oynadık. Sağ ve sol bek futbolcularımız sağ açık ve sol açık oynuyorlar nihayetinde de çok açık oynadık. Telaşlı olmaktan ziyade futbolcularımız çok fazla galip gelmeyi istedikleri için psikolojik olarak zaman zaman açıklar verdiler. Müsabakada çok hırslanıp maçı daha erken kazanmaya çalıştığımız için mağlup olduk. Ama özümüze dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Eskişehir daha olgun bir görüntü içerisindeydi. Ama onlarda geçen haftalarda Adanademirspor maçında kendi sahalarında çok açıklar vererek mağlup olmuşlardı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Bunları unuttuk ve artık önümüze bakıyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var ve önemli bir müsabakaya çıkacağız. Kompaktlığımızı yine en iyi şekilde sağlayarak ve zeki, savaşan kendine inanan futbolcu topluluğu olarak oraya gideceğiz. Bu yarış 34 hafta sürüyor. 28. Haftadayız, stratejik olarak puansal anlamda öndeyiz. Giresunspor maçında savaşarak puan ya da puanlar almak istiyoruz. Futbolcularımız ile her şeyi konuştuk ona göre önlemlerimizi alacağız. Bu maçta çok farklı Yeni Malatyaspor olacak. 28 haftalık periyota baktığımızda bu kadar açık oynadığımız bir müsabakaydı.” Şeklinde konuştu.

“SON 6 HAFTAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Giresun maçıyla birlikte yeniden bilindik oyun kimliklerine döneceklerini ifade eden Buz, “Yeni Malatyaspor gerekli puanları toplayarak bir üst lige çıkacaktır. Giresunspor, oynadıkları son haftalardaki maçlarda ikinci yarı attıkları gollerle galip geldiler. Kendileri de hesaplar içerisinde ve bizden sonra Sivaspor deplasmanına gidecekler. Bu ligde herkes herkesten maç alıp yükseltebilir, düşe de bilir. Bizimde dediğimiz gibi müsabakalarımız var. Kendi işimize odaklanıyoruz, bu yarışta 5 puan öndeyiz ve lideriz. Demek ki buraya topladığımız krediler ile geldik. Bu kredileri son iki hafta kullandık. Daha fazla kredimizi kullanmak istemiyoruz. Önümüzdeki her müsabakaya ayrı şekilde odaklanıp hedefimize mutlaka ulaşacağız. Takımda kart cezalısı futbolcularımız haricinde eksik oyuncumuz bulunmuyor. Taraftarlarımız kesinlikle karamsarlığa düşmesinler şehir olarak daha fazla kenetlenmemiz gereken zamanlardayız. Geçen yılda geldiğimizde otoriterler bu takımı küme düştüğü yönde ifadeler kullanıyorlardı. İçerde oynayacağımız maçlarımız var, son 6 haftayı çok iyi değerlendirsinler. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacaklar. Bu yarış bir maçlık bir periyot değil, 34 maçlık bir periyottur. Sezon başında gösterilen favorilerin şuan bu konumda olmaları normal bir durum da, bizim 5 puan önde lider olmamız mı normal değil? Kimse bizlere bu puanları hediye etmedi. Futbolcu kardeşlerim bu puanları hep birlikte kazandılar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve gerekeni yapacaklardır.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI