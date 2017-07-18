Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. Etap kampını bugün itibariyle noktalayacak Yeni Malatyaspor’da 28 kişilik kamp kadrosu, 2. Etap kampı öncesi 20’ye düşecek. Adana Demirspor ve Karabükspor ile oynanan hazırlık maçlarında takımdaki tüm oyunculara en az tek devrelik şans veren Ertuğrul Sağlam, yola kimlerle devam edip etmeyeceğini net bir şekilde belirlemiş oldu. Yabancı oyunculardan Sunday Mba’nın temposunu düşük bulan Sağlam, Dialiba’yı da gözden çıkardı. Yerli oyunculardan Ahmet Aras, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran ve Murat Akça ile devam etmek istemediği öğrenilen Sağlam’ın, alt yapıdan Burak Kavlak ve Abdulsamet Damlu dışındakilerin kiralanması talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu oyunculardan bazılarına karar bugün iletirken, diğerlerinin ise ikinci etap kampına çağrılacağı ancak yerlerine transfer yapıldıktan sonra bu oyuncuların gönderileceği ifade edildi. Takımdan gönderilmesi gereken 8 oyuncunun yerine 5 ya da 6 üst düzey futbolcu alacak yönetim görüşmelerini sürdürüyor.

FATİH AVCI