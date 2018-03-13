KİM NE DEDİ?

Erman Toroğlu – Fotomaç

“Arkadaşlar! Türkiye'de futbol seyircisini kazıklıyorlar. Malatya'da bilet fiyatı 150 lira'ymış. Bu malı bu fiyata satıyorsanız sonra sakın ağlamayın. Ve hâlâ alıcı varsa ellerinizi ovuşturun. Fenerbahçe üç pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Futbol namına bir şey yok. Malatyaspor ilk 20 dakika biraz mücadele ediyor, sonra o da yok. "Ah, vah" diyeceğiniz pozisyon yok. Ve bu Malatya 34 puanla 9'uncu, Fenerbahçe 47 puanla 4'üncü...”

TRİBÜNLER BOŞ!

Mehmet Demirkol – NTV Spor

“İlk 25 dakikada oyunu tutan Volkan’dı. Bunu öyle ekstra, olağanüstü bir oyunla yapmadı. Fenerbahçe’nin derinden hissettiği kaleci departmanı sorununu en azından bu maç için ortadan kaldırdı. 25 dakika boyunca ileride top tutamayan, hatta topu oraya taşıyamayan konuk ekip için bu bir şanstı. Malatya’nın erken ortalarla Fenerbahçe savunmasını adeta çalıştırmalarıydı. Çizgiye inip, içeri dönmeyi denemediler. Fenerbahçe savunmada, fazla bir şey oynamadan rahat kazandı. Maçın olayı: Malatya’da şahane bir futbol öğleden sonrası. Hava güzel, Fenerbahçe şehre gelmiş. Tribünler ise boş. Seyirciye mi kızalım?”

MALATYA ÜSTÜN BAŞLADI

Rıdvan Dilmen- Sabah

“Malatya'daki ilk yarı içinde, iki ayrı bölüm izledik diyebiliriz. Maç Malatyaspor'un üstünlüğüyle başladı, sonra Fenerbahçe dengeledi ve golü buldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'yi maçta tutan Volkan Demirel'dir. Allah'tan Aykut hoca, 'Volkan baskısını' bertaraf etti. Dolduruşa gelmedi ve Volkan'ı oynattı. Ligin en iyi kurtarışları listelense maçın hemen başında Volkan Demirel'in kurtarışı gelir. Volkan dün maçı Fenerbahçe'ye doğru çevirdi.” busabahmalatya.com