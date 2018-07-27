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Kıdemli oryantring antrenörü oldular

Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen 3.Kademe Antrenör Kursu sona erdi. 2-17 Temmuz tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen kursta 12 kursiyerin Kıdemli Oryantring Antrenörü olduğu bildirildi.

Kıdemli oryantring antrenörü oldular

Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen 3.Kademe Antrenör Kursu sona erdi. 2-17 Temmuz tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen kursta 12 kursiyerin Kıdemli Oryantring Antrenörü olduğu bildirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:08
Kıdemli oryantring antrenörü oldular

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç, “Kursumuzu sorunsuz şekilde tamamladık. Yapılan sınavlar sonunda 12 kursiyer antrenörümüz başarılı şekilde 3. Kademe kıdemli oryantring antrenörü oldular. Yaklaşık 15 gün süren eğitimlerin verimli olduğunu düşünüyorum. Malatya dışından gelen antrenör hocalarımız ilimizden memnun bir şekilde ayrıldılar. Şehrimizin tanıtımı ve oryantringin geleceği açısından önemli bir aşamaydı.”dedi.

‘KERVANSARAY GÜNLERİ’NDE ETKİNLİK YAPILACAK

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz’ün Temmuz ayı başında Malatya’ya yaptığı ziyarete değinen Koç, “Malatya’da yapılması planlanan çeşitli organizasyonlarla ilgili federasyon başkanımızla birlikte temaslarda bulunmuştuk. Bu anlamda ilk olarak Eylül ayında Battalgazi ilçemizde yapılacak ‘Kervansaray Günleri’ etkinlikleri esnasında oryantring il temsilciliği olarak tanıtım amaçlı bir günlük organizasyonumuz olacak. Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Beydağı Tabiat Parkı’nda oryantring kampı yapılabilmesi için yer tahsisi yapılacak. Burada Malatyalı öğrencilere doğa yaşamı ve oryantring sporuyla ilgili eğitimler düzenleyeceğiz. Doğanşehir ilçemize bağlı Sürgü mahallesinde bulunan bir alanda yine Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle inşallah geniş katılımlı kamp programı düzenleyeceğiz. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek olan kursiyerlerin 5’er ve 10’ar günlük eğitimler almaları için oryantring kamp merkezi yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca federasyon başkanımız, büyükşehir belediye başkanı Hacı Uğur Polat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kademe yarışları dediğimiz yani milli takımlara sporcuların seçildiği yarışlar için uygun bir alanın tespit edilip haritansın çizilmesi için destek istedik. Başkanımız sağ olsun bu konuda destek sözü verdi. İnönü Üniversitesi’nde görevli Mehmet Güllü hocamızla birlikte yer tespiti için çalışmalara başladık. Bu yarışların yapılabilmesi için ormanlık alan ve engebeli arazilerin olması lazım. Bu konuyla ilgili Hekimhan ve Pütürge ilçelerimizde ormanlık alanlar tavsiye edildi. Henüz araştırma aşamasındayız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Oryantiringİnönü Üniversitesi
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