Kick Boks’ta Malatya rüzgarı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 3-11 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda yarışan Malatya Bilcan Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları yarışmadan dereceyle döndüler. Kulüp antrenörü Caner Ertaş yaptığı açıklamada, “Malatya’dan birçok kulüp ile birlikte bizlerde turnuva katılım sağladık. Ama bazı kulüpler derece alabildiler. olarak 7 sporcuyla katıldığımız turnuvada farklı sıkletlerde 4 sporcumuz Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldular. Büyük erkekler kategorisinde 94 kilogramda Ahmet Demir, büyük bayanlarda ise 65 kiloda Azra Uygan Türkiye üçüncüsü oldu. Büyük bayanlarda 70 kiloda Özge Çalışkan, genç bayanlarda ise 60 kiloda Begonya Dilara Çetinkaya Türkiye ikincisi oldular. Kulüp olarak sporcularımızla çok güzel ve zor bir başarı elde ettik. Avrupa ve dünya şampiyonalarına girmiş farklı sıkletlerde yarışan birçok sporcu vardı. Bu sporculara karşı iyi mücadele ederek kazanılan dereceler gelecek adına bizleri daha fazla umutlandırdı. Sporcularımız sıkı bir şekilde dört aydır antrenmanlarını sürdürüyordu. Şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandık. Öğrencilerimizden tur atlayanlar oldu. Begonya Dilara Çetinkaya kendi sıkletinde Avrupa ve dünya şampiyonu rakibi yenerek Türkiye ikincisi oldu. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almış olmamız bizleri fazlasıyla mutlu etti. Artık bu organizasyon da geride kaldı. Önümüzde Malatya’da yapılacak olan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nın ön elemeleri gerçekleştirilecek. O branşlara yine Begonya Dilara Çetinkaya ve Umut isimli öğrencilerimiz katılacak. Onlarda inşallah bu yarışmada derece alarak bizleri gururlandıracaklardır.” diye konuştu.