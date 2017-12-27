Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 25 – 26 Aralık 2017 tarihleri arasında Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonlarının Boks Salonunda yapılan Okullar arası Yıldızlar Kız – Erkek Kick Boks müsabakaları sona erdi.

Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonlarının Boks Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri KARAKUŞ, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Gökhan İLERİ, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Yıldızlar Kız – Erkek Kick Boks kategorisinde ilimizde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu;

Erkekler 30 KG – 34 KG – 37 KG

1.Abdullah Durmuş / Rahmi Akıncı, Abdulkadir Engin / Toki İmam Hatip, M.Hanifi Pektekin / Yeşiltepe 2.İmam Hatip, 2-Burak Karabulut / Hayrettin Sönmezay, 3.Berkant Doğmuş / Rahmi Akıncı

42 KG – 47 KG – 52 KG 57 KG – 60 KG

1.Semih Can Çakıl / Rahmin Akıncı, Kadir Atilla / Toki İmam Hatip, Hasan Güven / Toki İmam Hatip, M.Yahya Gür / Rahmi Akıncı, Efecan Göçtürk / Rahmi Akıncı

Bayanlar 30 KG – 34 KG – 37 KG – 42 KG

1.Nida Uçak / Rahmi Akıncı, Beyzanur Tunga / Rahmi Akıncı, Irmak Önderci / Toki İmam Hatip, Çağla Çal / Rahmi Akıncı, 2.Rümeysa Karadaş / Rahmi Akıncı, 3.Zeynep Mızrak / Rahmi Akıncı

46 KG – 50 KG – 55 KG – 60 KG – 65 KG

1-Buse Öztürk / Yalçın Koraç, Beyza Bayır / Yalçın Akıncı, Esma Yiğit / Rahmi Akıncı, Sümeyra Çakırdım / Rahmi Akıncı, İlknur Aygün / Sümer

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