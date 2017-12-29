29 Aralık 2017 Cuma

Kick boksta Akıncı istilası!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 25 – 26 Aralık 2017 tarihleri arasında Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonlarının Boks Salonunda yapılan Okullar arası Yıldızlar Kız – Erkek Kick Boks müsabakaları sona erdi. Toplamda 15 altın madalya kazanan Rahmi akıncı Ortaokulu organizasyona damga vurdu.

29 Aralık 2017 Cuma 11:31
Kick boksta Akıncı istilası!

  Turgut Özal Çok Katlı Antrenman Salonlarının Boks Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Yarışmalara Müdür yardımcısı ve kick boks antrenörü Mustafa Tatar tarafından hazırlanan Rahmi Akıncı ortaokulu öğrencileri şampiyonaya damga vurdu. Kızlarda 9, erkeklerde 6 birincilik elde eden yıldız sporcular toplamda 15 altın madalya sahibi olarak 14 – 18 Şubat tarihleri arasında Isparta’da yapılacak şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Rahmi Akıncı Ortaokulu’nda derece yapan sporcular şu şekilde sıralandı:

30 kg. Nida Uçak, 34 kg. Beyzanur Tunga, 42 kg. Çağla Çal, 50 kg Beyza Bayır, 55 kg. Esma Yiğit, 60 kg. Sümeyye Çakırdım, 65 kg. Umay Buse, Sevval Teke, Hatice Tuba. Erkeklerde; 30 kg. Abdullah Durmuş, 42 kg. Semih Can Çakıl, 57 kg. M. Yahya Gür, 60 kg. Efecan Göktürk, 37 kg. Berkant Dağhan ikinci, kızlarda Rümeysa Karadaş 42 kiloda ikinci, Zeynep Mızrak ise üçüncü oldu. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahOkullar Arası Yıldızlar Kız – Erkek Kick Boks Müsabakaları

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