Kick Boksçulardan 13 Madalya!

Kick boks milli takım antrenörü Ufuk Ertaş, büyük katılımın gerçekleştiği 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakır olarak önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Ertaş, “Antalya’da düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu. 27 ülkeden 2 bin 353 sporcunun yer aldığı turnuvada, özellikle yıldız ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettik. 4 birincilik, 3 ikincilik ve 6’da üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplam 13 madalyanın sahibi olduk. Bizim için çok önemli bir organizasyon oldu” dedi. busabahmalatya.com