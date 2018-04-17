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Kick Boksçulardan 13 Madalya!

Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakırlı sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer aldı. Büyük bir katlımın gerçekleştiği müsabakalarda Diyarbakırlı kick boks sporcular, çeşitli kategorilerde 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kick Boksçulardan 13 Madalya!

Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakırlı sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer aldı. Büyük bir katlımın gerçekleştiği müsabakalarda Diyarbakırlı kick boks sporcular, çeşitli kategorilerde 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

17 Nisan 2018 Salı 12:27
Kick Boksçulardan 13 Madalya!

Kick boks milli takım antrenörü Ufuk Ertaş, büyük katılımın gerçekleştiği 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Diyarbakır olarak önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Ertaş, “Antalya’da düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu. 27 ülkeden 2 bin 353 sporcunun yer aldığı turnuvada, özellikle yıldız ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettik. 4 birincilik, 3 ikincilik ve 6’da üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplam 13 madalyanın sahibi olduk. Bizim için çok önemli bir organizasyon oldu” dedi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAçık Kick Boks TurnuvasıBronz Madalya
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