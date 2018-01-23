KİCK BOKS TAKIMI 10 MADALYA KAZANDI

Antalya’nın Kemer İlçesi'nde yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı, turnuvada 3 birincilikle 3 altın madalya, 3 ikincilikle 3 gümüş madalya ve 4 üçüncülükle 4 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. 11 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi, 10 madalya kazandı. Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde yapılan Turnuvaya 60 ilden yaklaşık 1350 sporcu katıldı. Turnuvaya Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesinden 11, Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü Kick Boks Takımından 4, Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Spor Kulübü'nden ise 1 sporcu katılım sağladı.



DİYARBAKIR 15 MADALYA ALDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kick Boks takımı 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübün Kick Boks Takımı 1 gümüş 2 bronz kazanırken Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Spor Kulübü ise 1 gümüş ve 1 bronz kazandı.



MADALYA ALAN SPORCULAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı’ndan katılan 11 sporcudan 8’i gösterdikleri başarı ile madalya almaya hak kazandı. Madalya alan sporcular: Muhammed Emin Balta 1 altın madalya, Ecem Naz Ertaş 1 altın madalya, Zelal Şengül 1 altın madalya, İbrahim Halil Bodur 1 gümüş madalya, Dilek Erol 1 gümüş madalya, Yusuf Atlı 1 gümüş madalya, Übeydullah Baskın 1 bronz madalya ve Elif Şilan Can 1 bronz madalya. Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü Kick Boks Takımından katılan 4 sporcu 2 kategori mücadelesi sonunda elde edilen madalyalar ve kazanan sporcuları şöyle: Güney Yakar gümüş madalya, Nesrin Demir bronz madalya, Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Muhammed Arslan 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. busabahmalatya.com