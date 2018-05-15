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Kick Boks seçmeleri yapıldı

10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks il seçmelerinde dereceye giren Malatyalı 7 sporcu 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenecek şampiyonada mücadele etmeye hak kazandı.

Kick Boks seçmeleri yapıldı

10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks il seçmelerinde dereceye giren Malatyalı 7 sporcu 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenecek şampiyonada mücadele etmeye hak kazandı.

15 Mayıs 2018 Salı 12:04
Kick Boks seçmeleri yapıldı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından organize edilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Malatya’dan 7 sporcunun katılacağı belirtildi. İl seçmelerinde dereceye giren Bilcan Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları Sena Karakütük, Özge Çalışkan, Mizgin Azra Uygan, Dilara Çetinkaya, Erkin Duman, Muhammed Emin Öz ve Ahmet Demir 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak şampiyonada büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mücadele edecekler.  Malatya il seçmelerinde dereceye giren sporcular ise şöyle: Sena Karakütük 55 kg, Özge Çalışkan +70 kg, Mizgin Azra Uygan 65 kg, Dilara Çetinkaya 60 kg, Erkin Duman 57 kg, Muhammed Emin Öz 79 kg, Ahmet Demir +94 kg.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Kick Boks SeçmelerMalatyaşampiyona
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