Kick Boks seçmeleri yapıldı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından organize edilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Malatya’dan 7 sporcunun katılacağı belirtildi. İl seçmelerinde dereceye giren Bilcan Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları Sena Karakütük, Özge Çalışkan, Mizgin Azra Uygan, Dilara Çetinkaya, Erkin Duman, Muhammed Emin Öz ve Ahmet Demir 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak şampiyonada büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mücadele edecekler. Malatya il seçmelerinde dereceye giren sporcular ise şöyle: Sena Karakütük 55 kg, Özge Çalışkan +70 kg, Mizgin Azra Uygan 65 kg, Dilara Çetinkaya 60 kg, Erkin Duman 57 kg, Muhammed Emin Öz 79 kg, Ahmet Demir +94 kg.

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