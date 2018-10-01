Kick boks gecesi nefes kesti

Malatya’da düzenlenen kick boks gecesinde sporcular nefes kesti. Kick boks dünya şampiyonlarının katıldığı gecede Hollanda, Kongo, İran, Fas, Azerbaycan ve Türkiye’deki milli sporcular ringe çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin katkılarıyla Öncü Fight Club tarafından Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen kick boks gecesine vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Malatya Merkez Spor Salonu, kick boks gecesiyle hizmete açılmış oldu. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “Bu müsabakaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Malatya kendi evladını yetiştirdi, evladı da Malatya’ya hizmet ediyor. Bu salonda ilk defa turnuva yapılıyor, çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanımızın bizzat selamını getirdim. Kick boks ailesi olarak çok mutlu olduk” diye konuştu. Kayıcı, Malatyalı kick boks organizatörü Nusret Öncü’ye de kick boksa verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kayıcı, kick boksun lisanslı sporcu sayısı bakımından dördüncü sırada olduğunu kaydederek, kick boksta lisanslı sporcuların yüzde 30’unu kadın sporcuların oluşturduğunu ifade etti. Malatya’daki kick boks gecesi TV8,5 tarafından canlı yayınlandı.