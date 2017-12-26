Süper Lig'in 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısı bu hafta sona erdi. İki renktaş takımın ilk kez karşılaştığı Kayseri'deki mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. Mücadelenin 45. dakikasında Mickael Pereira'nın ortasında kafa vuruşu ile altı pastan topu ağlara gönderen Khalid Boutaib takımını 1-0 öne geçirdi. Her maç öncesi sahada ellerini açarak dua ederken görüntülenen Müslüman oyuncu, Süper Lig’deki gol sayısını da 9’a çıkardı. Ligde çıktığı 16 maçta 9 golü bulunan 30 yaşındaki Boutaib, son iki haftada rakip ağlara attığı kafa golleriyle de dikkat çekiyor. Geçen sezon Fransa Ligi’nde 34 maçta 20 gol atan Sarı-kırmızılı oyuncu, Süper Lig’de sezonun ilk yarısında göstermiş olduğu grafiği sürdürmesi halinde geçen sezonki grafiğini de yakalaması bekleniyor. Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 9 gol atan Khalid’in maç başı gol ortalaması ise %56. Bu oranla krallık yarışında 4. olan Khalid, Fas Milli takımıyla da bu sezon 5 gol kaydetmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ