Khalid’e teklif yok!

Süper Lig’de sezon biter bitmez tatil yapmadan direkt Fas Milli takımıyla Rusya’ya Dünya Kupası’na uçan golcü oyuncu, Fas’ın 10 gün önce turnuvaya veda etmesinin ardından ülkesine dönerek dinlenmeye çekildi. Yeni Malatyaspor’dan 2 haftalık izin alan Khalid, Düzce kampına son hafta katılacak. Öte yandan daha önce teklif gelmesi halinde satılabileceği açıklanan Khalid Boutaib’e şu ana kadar resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Yeni Malatyaspor ile ligde 13, milli takımıyla elemelerde 7, dünya kupasında ise 1 gol kaydeden Faslı golcü geçtiğimiz sezonu 21 golle tamamlamıştı.