Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514

KHALİD’DEN TELAFİ SÖZÜ

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında şansız bir gün yaşadığını ifade ederek “Benim için kötü bir gündü. Bahanelere sığınmıyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim.”dedi.

KHALİD’DEN TELAFİ SÖZÜ

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında şansız bir gün yaşadığını ifade ederek “Benim için kötü bir gündü. Bahanelere sığınmıyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim.”dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:42
KHALİD’DEN TELAFİ SÖZÜ

Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Khalid Boutaib, son haftalarda takım olarak iyi futbol sergilediklerini söyledi. Orduzu Pınarbaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu, Osmanlıspor maçında gününde olmadığını belirtti. Osmanlı Stadı’nın zemininin azizliğine uğradığını kaydeden Khalid, “Benim için kötü bir gündü. Penaltı esnasında top hafif sola kaydı. Bende topa vurmadan önce zeminin buz olmasından dolayı kaydım. Bunların hiç biri elbette bahane değil. Sonrasındaki gelişen pozisyonları gole çevirebilirdim. Ama en iyi şey, oradan 1 puan almamızdı. 3 puan da alabilirdik ama 1 puanla teselli olduk. Bundan sonra içerde oynayacağımız Sivasspor maçına konsantrasyon sağlayacağız. Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim.” şeklinde konuştu.

“REKABET ARTAR”

Her türlü rekabete açık olduğunu vurgulayan Faslı oyuncu, alınması halinde üçüncü bir santraforun takıma katkı sağlayacağını söyledi. Khalid,“Şimdilik Batuhan ile birlikte ben santrafor olarak varız. Üçüncü bir santraforun gelmesi tabii bizim için de daha iyi olur. Bu sayede rekabette artar. Son haftalarda oynadığımız futbolu yine daha iyi şekilde Sivasspor maçında da sürdüreceğiz. Taraftarımızın önünde sahadan üç puanla ayrılmayı istiyoruz.” diye konuştu.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor’un Golcü Oyuncusu Khalid BoutaibOsmanlıspor MaçınBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VOLEYBOLDA MAĞLUP
VOLEYBOLDA MAĞLUP
KAYAK KURSU BAŞLARI
KAYAK KURSU BAŞLARI
SİVASSPOR MAÇINA HERKES TÜRK BAYRAĞI İLE GELSİN ÇAĞRISI!
SİVASSPOR MAÇINA HERKES TÜRK BAYRAĞI İLE GELSİN ÇAĞRISI!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim