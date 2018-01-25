KHALİD’DEN TELAFİ SÖZÜ

Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Khalid Boutaib, son haftalarda takım olarak iyi futbol sergilediklerini söyledi. Orduzu Pınarbaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu, Osmanlıspor maçında gününde olmadığını belirtti. Osmanlı Stadı’nın zemininin azizliğine uğradığını kaydeden Khalid, “Benim için kötü bir gündü. Penaltı esnasında top hafif sola kaydı. Bende topa vurmadan önce zeminin buz olmasından dolayı kaydım. Bunların hiç biri elbette bahane değil. Sonrasındaki gelişen pozisyonları gole çevirebilirdim. Ama en iyi şey, oradan 1 puan almamızdı. 3 puan da alabilirdik ama 1 puanla teselli olduk. Bundan sonra içerde oynayacağımız Sivasspor maçına konsantrasyon sağlayacağız. Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim.” şeklinde konuştu.

“REKABET ARTAR”

Her türlü rekabete açık olduğunu vurgulayan Faslı oyuncu, alınması halinde üçüncü bir santraforun takıma katkı sağlayacağını söyledi. Khalid,“Şimdilik Batuhan ile birlikte ben santrafor olarak varız. Üçüncü bir santraforun gelmesi tabii bizim için de daha iyi olur. Bu sayede rekabette artar. Son haftalarda oynadığımız futbolu yine daha iyi şekilde Sivasspor maçında da sürdüreceğiz. Taraftarımızın önünde sahadan üç puanla ayrılmayı istiyoruz.” diye konuştu.busabahmalatya.com