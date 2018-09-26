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Khalid’den kötü rekor!

Yeni Malatyaspor’da bu sezonki performansıyla eleştirilen forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in gol orucu sürüyor.

Khalid’den kötü rekor!

Yeni Malatyaspor’da bu sezonki performansıyla eleştirilen forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in gol orucu sürüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:35
Khalid’den kötü rekor!

Faslı golcü, Çaykur Rizespor karşısında net bir pozisyonda gol vuruşunu gerçekleştiremezken, taraftarların büyük tepkisini çekti. Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon 12 gol kaydeden ve takımının ligi 43 puanla 10.sırada bitirmesinde büyük rol oynayan Khalid Boutaib, bu sezon ligde 6.hafta sonunda golle tanışamadı. Bu sezon Ligde 6 karşılaşmada 483 dakika görev alan Boutaib, geçen sezon 32 karşılaşmada 2 bin 713 dakika görev almış ve 12 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Khalid Süper Lig’de son golünü geçen sezonun 26. Haftasında Trabzonspor’a karşı atmıştı. Khalid toplamda 14 haftalık gol atamama serisiyle Süper Lig’de suskun golcüler listesine adını yazdırdı.

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKhalid Boutaib
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