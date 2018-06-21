Khalid’den erken veda!

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan B Grubu’ndaki Portekiz - Fas mücadelesi ile devam etti. Yeni Malatyaspor’un suskun golcüsü Khalid Boutaib’in ilk on birde başladığı mücadelenin 4. Dakikasında Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun kornerden bulduğu kafa golü ile öne geçti. Fas, ilk yarıda hücumda etkili olmaya çalışsa da soyunma odasına 1-0 yenik girdi. İkinci yarıda iki takım da gol yollarında buldukları şansları etkili kullanamayınca müsabaka bu skorla bitti. Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib 70 dakika saha da görev alırken Mart ayından buyana tuttuğu gol orucunu ise sürdürdü. Khalid en son Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 4-1 yendiği maçta rakip fileyi havalandırmıştı. Golcü oyuncunun dünya kupasındaki formsuz görüntüsü ise sarı-kırmızılı yönetimin keyfini kaçırdı. Faslı oyuncuya gelen transfer tekliflerini değerlendirmek için Khalid’in FIFA Dünya Kupası’ndaki performansını yakından takip eden Yeni Malatyaspor’un fiyat belirleme noktasında ise işinin zora girdiği ifade edildi. İngiltere Premiere Lig başta olmak üzere bir çok Avrupa liginden gelen teklifleri askıda bekleten sarı-kırmızılı yönetimin forvet hattında alternatif oyuncu bulunması halinde Khalid Boutaib’i elden çıkarmak istediği öğrenildi.

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