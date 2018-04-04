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KHALİD VE AZUBUİKE’NİN SAKATLIĞI MORALLERİ BOZDU

Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor. Son antrenmana sakatlıkları süren Khald Boutaib ve Godson Azubuike katılmadı.

KHALİD VE AZUBUİKE’NİN SAKATLIĞI MORALLERİ BOZDU

Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor. Son antrenmana sakatlıkları süren Khald Boutaib ve Godson Azubuike katılmadı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:48
KHALİD VE AZUBUİKE’NİN SAKATLIĞI MORALLERİ BOZDU

Evkur Yeni Malatyaspor’da 28. haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi ilk on birin değişmez iki ismi Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’in sakatlığı moralleri bozdu.

Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan ve bu hafta yapılan antrenmanlara çıkamayan iki oyuncunun yarın yapılacak çalışmaya çıkacakları ve son durumlarına bakılarak Başakşehir kafilesine dahil edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi.

Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Khalid ve kasık bölgesinde ödem tespit edilen Azubuike’nin kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ile yaptıkları görüşmede, cuma günkü maçta oynamak istediklerini paylaştıkları öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yarın öğlen yapacağı çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gideceği bildirildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirEvkur Yeni MalatyasporKhald BoutaibGodson Azubuike
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