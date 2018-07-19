Khalid tatilden döndü

Geride kalan sezonun tamamlanmasıyla formasını giydiği Fas Milli Takımı ile Rusya’da 2018 Dünya Kupası kampına katılan Khalid Boutaib, tatil yapamadan çalışmaya devam etmişti. Grup aşamasında istediği sonucu alamayan Fas Milli Takımı Dünya Kupasına veda ederek elenmişti. Son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan Fas’ta takımın ilk golünü ise Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib kaydetmişti. Dünya kupasını 1 golle tamamlayan Boutaib, elemelerle birlikte toplamda 5 gole imza atmış oldu. Fas’ın Dünya Kupası’nda elenmesinin ardından tatile çıkan Khalid Boutaib, Yeni Malatyaspor’un Bolu Termal’deki birinci etap kamp çalışmalarında yer almamıştı. Khalid’in 14 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayan ikinci etap kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.