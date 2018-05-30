Khalid sahaya çıkıyor

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımının yarın (TSİ) 21.00’de Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürüyor. Fas Milli Futbol Takımı’nın, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek aday kadrosunda bulunan Khalid, instagram üzerinden antrenmanda çekilen bir fotoğraf paylaştı. Ülkesinin formasını taşımaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Khalid Boutaib, yüksek tempoda süren hazırlıkların kendisini çok iyi motive ettiğini belirtti. Fas Mili Takımı Dünya Kupası’nda haziran ayı içerisinde Portekiz, İspanya ve İran’a karşı mücadele edecek.