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Khalid, Ronaldo’ya karşı!

Yeni Malatyasporlu futbolcu Khalid Boutaib’in kadrosunda yer aldığı Fas Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında bugün saat 15.00’de Portekiz ile karşılaşacak.

Khalid, Ronaldo’ya karşı!

Yeni Malatyasporlu futbolcu Khalid Boutaib’in kadrosunda yer aldığı Fas Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında bugün saat 15.00’de Portekiz ile karşılaşacak.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:14
Khalid, Ronaldo’ya karşı!

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Fas Milli Takımı, bugün Portekiz ile ikinci maçını oynayacak. İran ile oynadıkları ve 1-0 yenildikleri ilk maçta forma şansı bulamayan Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’in ise bugün ki maçta ilk on birde forma giymesi bekleniyor. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele bugün 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Afrika elemelerinden gelen Fas Milli Takımının formasını bu sezon 4 kez giyen Khalid, attığı 4 golle ülkesinin Dünya kupasına katılmasında önemli rol oynamıştı. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORKHALİDRonaldoFifa Dünya Kupası
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