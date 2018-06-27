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Khalid orucu bozdu!

Yeni Malatyaspor’lu Khalid Boutaib’in formasını giydiği Fas Milli Takımı, Dünya Kupası son maçında İspanya ile karşılaştı. Grubunda son sırada bulunan Fas rakibiyle 2-2 berabere kalırken gol perdesini ise sarı-kırmızılı oyuncu Khalid Boutaib açtı. Mart ayından buyana maçlarda fileleri havalandıramayan Khalid attığı golle şeytanın bacağını kırmayı başardı.

Khalid orucu bozdu!

Yeni Malatyaspor’lu Khalid Boutaib’in formasını giydiği Fas Milli Takımı, Dünya Kupası son maçında İspanya ile karşılaştı. Grubunda son sırada bulunan Fas rakibiyle 2-2 berabere kalırken gol perdesini ise sarı-kırmızılı oyuncu Khalid Boutaib açtı. Mart ayından buyana maçlarda fileleri havalandıramayan Khalid attığı golle şeytanın bacağını kırmayı başardı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:37
Khalid orucu bozdu!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya ile karşılaştı. Mücadelede ilk gol 14. dakikada Yeni Malatyaspor’lu Khalid Boutaib’den geldi. İspanya defansının hatasını affetmeyen Khalid, kimsenin beklemediği anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın başından sonuna kadar topla oynama oranında ezici üstünlüğü elinde bulunduran İspanya olurken müsabaka atılan karşılıklı gollerle 2-2 eşitlikle tamamlandı. İspanya 5 puanla grupta lider olurken, son 16 turunda da Rusya ile eşleşti. Fas ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmada forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar 90, Galatasaraylı Belhanda 64 ve Fas’ın ilk golünü kaydeden Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise 72 dakika sahada kaldı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORKhalid BoutalibMilli Takım
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