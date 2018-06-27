Khalid orucu bozdu!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya ile karşılaştı. Mücadelede ilk gol 14. dakikada Yeni Malatyaspor’lu Khalid Boutaib’den geldi. İspanya defansının hatasını affetmeyen Khalid, kimsenin beklemediği anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın başından sonuna kadar topla oynama oranında ezici üstünlüğü elinde bulunduran İspanya olurken müsabaka atılan karşılıklı gollerle 2-2 eşitlikle tamamlandı. İspanya 5 puanla grupta lider olurken, son 16 turunda da Rusya ile eşleşti. Fas ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmada forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar 90, Galatasaraylı Belhanda 64 ve Fas’ın ilk golünü kaydeden Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise 72 dakika sahada kaldı.

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