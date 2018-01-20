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Khalid kaçırdı, puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Ankara deplasmanında çıkan Yeni Malatyaspor, golcü oyuncusu Khalid'in penaltı kaçırdığı maçta Osmanlıspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Khalid kaçırdı, puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Ankara deplasmanında çıkan Yeni Malatyaspor, golcü oyuncusu Khalid'in penaltı kaçırdığı maçta Osmanlıspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

ÖMER
ÖMER
20 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
Khalid kaçırdı, puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Ankara deplasmanında çıkan Yeni Malatyaspor, golcü oyuncusu Khalid'in penaltı kaçırdığı maçta Osmanlıspor ile 0 - 0 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar

11. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus penaltı çizgisini gösterdi. Topun başına geçen Khalid Boutaib'in şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.
19. dakikada Sadio Diallo'nun ceza sahası dışından şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.
29. dakikada sol kanattan açılan ortaya kafa vuran Boutaib'in şutunu Karcemarskas çeldi. Dönen topla buluşan Boutaib vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
48. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla topla buluşan Boutaib'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Karcemarskas kornere çeldi.
56. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
78. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası içinde çektiği röveşetada meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Stat: Osmanlı 
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Muhammet Bayır xx, Vrsajevic xx, Mehmet Güven xx (Lembi dk. 77 xx ), Musa Çağıran xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx (Regattin dk. 31 xx), Aminu Umar xx, Doukara x (Cikalleshi dk. 64 xx)
Yedekler: Hakan Arıkan, Maxso, Luiz Carlos
Teknik Direktör: İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Chebake xx, Murat Yıldırım xx, Diallo xx (Emanuel Dening dk. 77 xx), Godson xx, Adem Büyük xx, Turgut Doğan Şahin xx (Eren dk. 62 xx), Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Mina, Gökhan Akkan, Sincere Seth, Pereira, Berk Yıldız, Barazite
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
SüperligYENİMALATYASPOROsmanlısporBusabah
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