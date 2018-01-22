KHALİD GOLLERİ, MALATYA GALİBİYETİ KAÇIRDI!

Süper Lig’de 2017 – 2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun ikinci yarısı hafta sonu oynanan maçlarla başladı. 18. Haftada başkent deplasmanına konuk olan Yeni Malatyaspor, Ankara’da Osmanlıspor ile karşılaştı. Yeni transferleri genç oyuncular Berk Yıldız ve Gökhan Akkan’ı kulübede oturtan Erol Bulut, hafif sakatlığı bulunan Pereira ve Rahman Buğra’yı riske etmedi. Kampa geç katılan Mina’yı ve orta sahada Aytaç Kara’yı sürpriz ir şekilde 11’e almayan genç teknik adam uzun bir ardan sonra Murat Akça, Sadio Diallo ve Turgut Doğan Şahin’e 11’de şans verdi.

Ankara’nın 35 km şehir dışında bulunan Osmanlı Stadyumu’nda oynanan müsabakaya taraftarlar ve protokol mensupları ilgisiz kaldı. Malatyalı hiçbir siyasetçi ve bürokrat maça gelmezken, cezalı olan kulüp başkanı Adil Gevrek’i as başkan Aziz Yalçınkaya temsil etti. 20.000 kişilik stadın tamamına yakını boş kalırken, 100 civarında Malatyaspor taraftarı tribündeki yerini aldı. Karşılaşmanın oynandığı zemin buz tutarken, futbolcuların ayakta durmakta güçlük çekti. Ev sahibi takımda bir dönem Malatyaspor’u çalıştıran İrfan Buz, ilk yarıda Yeni Malatyaspor kaptanlığı yapan Yalçın Ayhan’ı ilk 11’de görevlendirdi.

VE MAÇ...

11. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus penaltı çizgisini gösterdi. Topun başına geçen Khalid Boutaib'in şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.

29. dakikada sol kanattan Cissokho’nun harika ortasına kale alanı çizgisi üzerinde kafa vuran Boutaib'in şutunu Karcemarskas çeldi. Dönen topla buluşan Boutaib bom boş kaleye şutunu göndermekte biraz ağır kalınca, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

48. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla topla buluşan Boutaib'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

56. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertaç müthiş bir şekilde direk dibine uzanarak kornere çeldi.

78. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası içinde çektiği röveşatada meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve taraflar 1’er puana razı oldu. Alt sıralardaki kayıplar Yeni Malatyaspor’un 10.sıradaki yerini korumasını sağladı. busabahmalatya.com