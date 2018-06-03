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Khalid gol orucunu sürdürüyor!

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ilk on birde sahaya çıktı. Maçın ilk yarısında etkisiz kalan Boutaib, ikinci yarıda yerini Amine Harit’e bıraktı.

Khalid gol orucunu sürdürüyor!

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ilk on birde sahaya çıktı. Maçın ilk yarısında etkisiz kalan Boutaib, ikinci yarıda yerini Amine Harit’e bıraktı.

03 Haziran 2018 Pazar 11:00
Khalid gol orucunu sürdürüyor!

İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fas, Ukrayna ile hazırlık maçı oynadı. Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib’in, ilk on birde sahaya çıktığı karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Khalid maçın devre arasında yerini Amine Harit’e bıraktı. 2018 Dünya Kupası öncesinde prova yapan Fas Milli Takımının kadrosunda Süper Lig’den Younes Belhanda, Nabil Fekir, Manuel de Costa’da yer alıyor. Sarı-kırmızılı futbolcu Khalid Boutaib’in de forma giyeceği Fas, Dünya Kupası’nda İspanya, Portekiz ve İran ile aynı grupta mücadele edecek.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORFas Milli Takım
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