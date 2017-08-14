14 Ağustos 2017 Pazartesi

Khalid Boutaib’den Süper Lig’e gollü başlangıç

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, Süper Lig’e attığı 2 golle 'merhaba' dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:18
Khalid Boutaib’den Süper Lig’e gollü başlangıç
Transfer sürecinde kadrosuna dahil ettiği 11 isimle Süper Lig’in en fazla oyuncu alan takımlarından birisi olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk maçında yabancı oyuncuların performansı camiayı memnun ederken, forvet oyuncusu Khalid Boutaib attığı 2 golle gecenin yıldızlaşan ismi oldu.
Boutaib 10 ve 53’üncü dakikalarda Nace Barazite’nin asistleriyle takımı adına iki önemli gole imza atarak alınan 3 puanda önemli rol oynadı.
Kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarındaki performansıyla kafalarda soru işaretleri bırakan Faslı oyuncu, ligin ilk maçındaki performansıyla kendisine inanları mahcup etmedi.
Süper Lig’de Khalid Boutaib gibi Trabzonsporlu Burak Yılmaz da ilk maçında takımı adına 2 gol kaydetti.
İHA
Anahtar Kelimeler: KHALİD

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya