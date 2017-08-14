Transfer sürecinde kadrosuna dahil ettiği 11 isimle Süper Lig’in en fazla oyuncu alan takımlarından birisi olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk maçında yabancı oyuncuların performansı camiayı memnun ederken, forvet oyuncusu Khalid Boutaib attığı 2 golle gecenin yıldızlaşan ismi oldu.

Boutaib 10 ve 53’üncü dakikalarda Nace Barazite’nin asistleriyle takımı adına iki önemli gole imza atarak alınan 3 puanda önemli rol oynadı.

Kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarındaki performansıyla kafalarda soru işaretleri bırakan Faslı oyuncu, ligin ilk maçındaki performansıyla kendisine inanları mahcup etmedi.

Süper Lig’de Khalid Boutaib gibi Trabzonsporlu Burak Yılmaz da ilk maçında takımı adına 2 gol kaydetti.

İHA