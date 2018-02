KHALİD BOUTAİB: “ŞANSSIZLIKLAR VAR”

Nurettin Soykan Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Khalid Boutaib ve Adem Büyük, takımdaki son durumu değerlendirdi. Tribün baskısını duymadığını söyleyen Khalid Boutaib, “Forma giymediğim maçlarda takımımızın yaşadığı ileriye çıkışlardaki sorun benimle alakalı bir durum olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir birinden kaliteli oyuncularımız var. İleriye çıkışlarda sorun yaşamamak ve ilerleyen haftalarda iyi sonuçlar almak için bunun üzerine daha çok çalışmamız lazım. Oynadığım maçlarda sahaya çıktığım zaman her şeyi unutan bir futbolcuyum. Tribünlerden gelebilecek tepki veya baskıyı duymuyorum” şeklinde konuştu.



Khalid Boutaib: “2008’den beri kale önlerinde yaşadığım bazı şanssızlıklar var”

2008 yılından beri kale önlerinde şansızlık yaşadığını belirten Boutaib, sözlerine şöyle devam etti:

“2008’den beri kale önlerinde yaşadığım bazı şanssızlıklar var. Daha çok çalışarak bu şanssızlığı kırmak istiyorum. Ligde alt sıralardaki takımların önüne yer alıyoruz. Ama biran önce alabileceğimiz puanları alt sıralardan kopmaya çalışacağız. Çünkü yakında büyük maçlar geliyor. Güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Karabükspor’un durumunu iyi biliyoruz. Acil puanlara ihtiyaçları var. İyi oynayarak 3 puan almak istiyoruz. Çünkü Bursa’daki 1 puanın anlam kazanması için bizim bu haftaki maçtan galip gelmemiz lazım.”



Adem Büyük: "Karabükspor ile kritik bir maça çıkacağız"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Adem Büyük ise bu hafta kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, kesinlikle puan almaları gerektiğini söyledi. Adem, “Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığımız zaman yükselen grafiğimiz vardı. Aldığımız puanlardan dolayı sanırım rahatlama hissi oldu. Bu ligde ikinci yarılar daha zorlu geçer. Bu yüzden bazı şeylerin farkına iyi varmamız gerekiyor. Alt sıralardan uzaklaştıkça psikolojik olarak etkileniyor olabiliriz. Bursaspor maçında çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Pozisyona girmekte zorlandık. Bizden daha çok kazanmaya ihtiyacı olan onlardı. Biz deplasmanda oynuyorduk 1 puan bizim için değerliydi. Kazanamıyorsan, kayıpta etmeyeceksin. Bu durum iç sahada da geçerli, tabii iç saha da oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Sıkıntılı haftalara gireceğimizin farkındayız. Üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız puanlar bizim için önemli. Karabükspor ile bu hafta kritik bir maça çıkacağız. Birçok önemli oyuncusunu kayıp etmiş bir rakip ama karşılaşmanın zor geçeceğini düşünüyorum. Kesinlikle rakibi hafife almak gibi bir düşüncemiz yok. Disiplinli oyun anlayışından kopmadan Karabükspor’u ciddiye alarak 3 puan kazanmak istiyoruz. İlerleyen haftalarda üst sıraları zorlayabilmemiz için galip gelmemiz çok önemli olacak. Hazırlıklarımızı sıkı şekilde yapmayı sürdürüyoruz. Umarım galibiyet serisi yakalayabilmek adına bu karşılaşma bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.



“Takım halinde kendimize güveniyoruz”

Takım olarak kendilerine güvendiklerini de vurgulayan Büyük, "Sıkıntılı günler yaşadığımız bazı günlerde de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bu tür maçlar her zaman zorlu geçer. Onların kayıp edeceği çok fazla şeyleri yok. Kadrolarına baktığımız zaman yakından tanıdığımız kaliteli oyuncuları var. Matematiksel olarak ligde kalma şansları devam ediyor ama sıkıntılı süreçten geçiyorlar. O yüzden bizim bu konuda temkinli olmamız gerekiyor. Büyük takımlara karşı bundan önce nasıl yaptıysak aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz şekilde 3 puan alarak haftayı güzel şekilde kapatırız” diyerek sözlerini tamamladı.