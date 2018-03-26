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KHALİD ATTI FAS KAZANDI

Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Khalid Boutaib, ülkesinin Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

KHALİD ATTI FAS KAZANDI

Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Khalid Boutaib, ülkesinin Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 14:31
KHALİD ATTI FAS KAZANDI

Fas Milli Takımı ile Sırbistan Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fas, 29.dakikada Hakim Ziyech’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sırbistan, 37.dakikada Dusan Tadic’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Khalid Boutaib, 40.dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi. Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 4 karşılaşmada 327 dakika görev alan Khalid Boutaib, 4 gol kaydederek, takımını dünya kupasına taşımıştı. Boutaib, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Afrika Kıtası’nın en iyi ilk 11’ine de seçilmişti.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKhalid BoutaibSırbistan
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