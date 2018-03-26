KHALİD ATTI FAS KAZANDI

Fas Milli Takımı ile Sırbistan Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fas, 29.dakikada Hakim Ziyech’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sırbistan, 37.dakikada Dusan Tadic’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Yeni Malatyaspor’un formasını giyen Khalid Boutaib, 40.dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi. Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 4 karşılaşmada 327 dakika görev alan Khalid Boutaib, 4 gol kaydederek, takımını dünya kupasına taşımıştı. Boutaib, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Afrika Kıtası’nın en iyi ilk 11’ine de seçilmişti.busabahmalatya.com