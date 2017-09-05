05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Khalid ara vermiyor!

Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’e gollerle başlayan Faslı oyuncu Khalid Boutaib, liglere milli maçlardan dolayı ara verilse de gollerine devam ediyor. Fas Milli Takımı’nın Mali’ye gol yağdırdığı maçta sarı kırmızılı oyuncu fileleri havalandırmayı başardı.

05 Eylül 2017 Salı 12:22
Khalid ara vermiyor!

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 3 gol kaydeden ve gol krallığı yarışının içerisinde yer alan Khalid Boutaib (ayakta sol baştaki), Dünya Kupası Afrika grup Maçlarında Fas Milli Takımı’nın Mali’yi 6-0 yendiği karşılaşmada 1 gol kaydetti. İlk 11’de sahaya çıktığı mücadelede 81 dakika oyunda kalan Boutaib, 27’nci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Fas Milli Takımı’nda 6 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip ağları havalandırma başarısını gösterdi.2017 – 2018 sezonu içersinde toplam 4 gole ulaşan Khalid yarın akşam saatlerinde Malatya’ya dönerek, Kasımpaşa maçına yetişecek. 

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