Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 3 gol kaydeden ve gol krallığı yarışının içerisinde yer alan Khalid Boutaib (ayakta sol baştaki), Dünya Kupası Afrika grup Maçlarında Fas Milli Takımı’nın Mali’yi 6-0 yendiği karşılaşmada 1 gol kaydetti. İlk 11’de sahaya çıktığı mücadelede 81 dakika oyunda kalan Boutaib, 27’nci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Fas Milli Takımı’nda 6 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip ağları havalandırma başarısını gösterdi.2017 – 2018 sezonu içersinde toplam 4 gole ulaşan Khalid yarın akşam saatlerinde Malatya’ya dönerek, Kasımpaşa maçına yetişecek.

HABER MERKEZİ