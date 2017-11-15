15 Kasım 2017 Çarşamba

Keşke hep böyle kalsalar!

TÜFAD Malatya Şubesi, Malatya futbolunun emektar isimlerini bir araya getirerek ‘bilgi ve tecrübe paylaşımı’ adı altından bir toplantı gerçekleştirdi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:30
Keşke hep böyle kalsalar!

  Malatya futbolunun deneyimli teknik adamları, geçmişte TÜFAD başkanlığı yapmış isimler ve genç antrenörlerin buluştuğu toplantıda, geçmiş ve günümüz futbolu arasındaki farklar masaya yatırıldı. Malatyaspor’un eski teknik direktörlerinden Özkan Akbulut ve İsmail Tekin dünden bugüne gelinen süreçte yaşanan gelişmeleri örnekler vererek genç antrenörlere aktardı. TÜFAD binasındaki toplantıya Özkan Akbulut, İsmail Tekin, Zafer Güler, Recep Solmaz’ın yanı sıra bir çok antrenör katıldı.

İHA
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