Satranç Malatya İl Temsilciliği, Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ardından yeni bir turnuvaya hazırlanıyor. İl temsilciliği, Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında Yıldırım Satranç Turnuvası düzenleyecek. Turnuva, 17 Eylül’de Kernek Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 9’ncu Uluslararası Kervansaray Buluşması Yıldırım Satranç Turnuvası A ve B kategorilerinde yapılacak. A kategorisinde 2003 ve daha önceki doğumlular, B kategorisinde ise 2004 ve sonraki yıllarda doğanlar mücadele edecek. 3 dakika+2 saniye eklemeli olarak oynanacak olan turnuvada, her iki kategoriden 32’şer olmak üzere 64 sporcu katılacak. Turnuvada A kategorisinde 5 sporcuya 550 TL, B kategorisinde ise 5 sporcuya 450 TL olmak üzere bin TL para ödülü verilecek.

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