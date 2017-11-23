Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Sadık Çiftpınar, takımın son durumu ve bu haftaki Beşiktaş maçını değerlendirdi. Son haftalarda iyi oynamalarına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını belirten Sadık, “Aslında Trabzonspor maçıyla beraber, son 4 maçtır gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz, çok iyi futbol sergiliyoruz. Özellikle kaybettiğimiz son iki maçta da bence rakiplerimizden çok daha iyi mücadele etiğimizi düşünüyorum. Belki oyun anlamında dönem dönem rakibe kontrolü vermiş olabiliriz ama mücadele anlamında gerçekten onlardan çok daha iyiydik. Alanya maçında da 57. dakikada 1-0 geriye düşüyorsun, 1-1’i yakalasan 2-1, 3-1 yapacak pozisyonların var. Bir türlü o şansızlığımızı kıramadık. 4 tane net gol pozisyonumuz var. Belki biri olsa çok daha farklı olabilirdi. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Bizi destekleyen taraftarlarımız da üzdüğümüzü biliyoruz. Böyle olmasını gerçekten bizde istemeyiz. Biz de en az onlar kadar üzülüyoruz. Dediğim biz iyi, güzel bir yoldayız. Taraftarımız, hocamızla berabere bizlere güvensin. Bizde Allah’ın izniyle bu çalışmamızın, bu mücadelemizin üstüne biraz daha koyarak, son vuruşlarda da daha etkili olarak istediğimiz sonuçları ilk yarının kalan son 5 maçında alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



“Burada gerçekten çok doğru işler oluyor”

Takımda işlerin doğru gittiğini de belirten Sadık, “Takım olarak 20-25 metrede oynayıp, bu kadar çok pozisyon üretmek gerçekten çok kolay değil. Biz bunu başarıyoruz. Pozisyonu üretiyoruz ama son vuruşlarda değdim gibi şansızlık mı diyelim, becerisizlik mi diyelim bir kısmetsizlik var. Bunu kıracağız, başka yolu yok. Burada gerçekten çok doğru işler oluyor. Saha içerisinde olsun, hocalarımızın bize yardımcı olmaları olsun, bizim çalışmamız olsun. Gerçekten çok doğru ve istekli çalışıyoruz. E bunun da oyun anlamında karşılığını alıyoruz diyebilirim. Kötü bir tablo yok, şansız mağlubiyetler aldık, bunu toparlamak, düzeltmek de bizim elimizde. Taraftarlarımız bizlerde dualarını eksik etmesinler ve bizlere güvensinler” şeklinde konuştu.



“Zor maçları seven bir ekibiz”

Son olarak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Sadık, şunları söyledi:

“Beşiktaş maçı da çok önemli bizim için. Bu sene Fenerbahçe’ye karşı yenilgi aldık, Trabzonspor’u yendik. Yine içeride büyük bir takım Beşiktaş’a karşı oynayacağız. Önemli bir maç, zor bir maç. Zor maçları seven bir ekibiz. Biz burada kenetlenip iyi mücadele ettiğimiz sürece ben o maçtan da istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu

İHA