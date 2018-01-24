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KENDİNİ AFFETTİRECEK!

Evkur Yeni Malatyaspor’un forveti Khalid Boutaib, çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, "Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim" dedi.  Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sol bek Aly Cissokho ve forvet Khalid Boutaib, takımın son durumu ve kendi performanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

KENDİNİ AFFETTİRECEK!

Evkur Yeni Malatyaspor’un forveti Khalid Boutaib, çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, "Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim" dedi.  Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sol bek Aly Cissokho ve forvet Khalid Boutaib, takımın son durumu ve kendi performanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 15:13
KENDİNİ AFFETTİRECEK!

Cissokho: "Beraberlik yerine galip şekilde ayrılabilirdik”

Sezonun ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten Cissokho, “Sahadan beraberlik yerine galip şekilde ayrılabilirdik. Ama bu durumu şöyle değerlendirmemiz lazım. Son 5-6 haftada aldığımız sonuçlara bakıldığında, deplasmandan 1 puanla dönmek büyük bir başarıdır. İnşallah iyi gidişatı bu şekilde devam ettireceğiz” dedi.
"Ben sol koridorda iyi şeyler yapabilirim"
Son haftalardaki yüksel performansını hazır duruma gelmesine bağlayan Cissokho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Malatyaspor’a geldiğimde ufak bir sakatlıktan çıkmıştım. Hazırlanmam biraz zaman aldı. Kamp dönemini geçirmemiştim. Hazır değildim. Ben sol koridorda iyi şeyler yapabilirim. Orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Performansımın yükselişini buna bağlıyorum. Sivasspor maçından 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Sezon başında belki amaç belirlemedik. Ama kazanabileceğimiz en çok maçı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii sayfaları atlamamamız lazım. Çünkü Süper Lig’e çıkmış yeni bir takım. Çok üst hedeflere ulaşması şimdilik zor ama biz sayfaları tek tek çevirip emin adımlarla daha iyi günlere gideceğiz."

Boutaib: "Benim için kötü bir gündü”


Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Khalid Boutaib ise geçen hafta Osmanlı maçında kaçırdığı penaltıda topun vurmadan önce yana kaydığını söyledi.
Osmanlı maçını kendisi için kötü bir gün olarak değerlendiren Khalid, “Benim için kötü bir gündü. Penaltı esnasında top hafif sola kaydı. Bende topa vurmadan önce zeminin buz olmasından dolayı kaydım. Bunların hiç biri elbette bahane değil. Sonrasındaki gelişen pozisyonları gole çevirebilirdim. Ama en iyi şey, oradan 1 puan almamızdı. 3 puan da alabilirdik ama 1 puanla teselli olduk. Bundan sonra içeride oynayacağımız Sivasspor maçına konsantrasyon sağlayacağız. Geçmiş, geçmişte kaldı. İnşallah bu haftaki maçta her şeyi telafi edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bizim için de daha iyi olur”


Transferde forvet alınacak olmasının rekabet açısında iyi olacağını belirten Faslı golcü, "Şimdilik Batuhan ile birlikte ben santrfor olarak varız. Üçüncü bir santrforun gelmesi bizim için de daha iyi olur. Bu sayede rekabette artar. Son haftalarda oynadığımız futbolu yine daha iyi şekilde Sivasspor maçında da sürdüreceğiz. Taraftarımızın önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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