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KBÜ’lü öğrenciler boksta Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Karaman Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda düzenlenen Üniversiteler Arası Ferdi Boks Şampiyonası’nda Karabük Üniversitesi öğrencisi iki boksör Türkiye ikincisi oldu.Türkiye...

KBÜ’lü öğrenciler boksta Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Karaman Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda düzenlenen Üniversiteler Arası Ferdi Boks Şampiyonası’nda Karabük Üniversitesi öğrencisi iki boksör Türkiye ikincisi oldu.Türkiye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:40
KBÜ’lü öğrenciler boksta Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Karaman Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda düzenlenen Üniversiteler Arası Ferdi Boks Şampiyonası’nda Karabük Üniversitesi öğrencisi iki boksör Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye geneli 33 üniversiteden 110 sporcunun katıldığı ve 5 gün boyunca zorlu ve çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyona sonunda, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Burhan Deme 52 kg’da, Vural Nuhoğlu ise +91 kg’da Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Karabük Üniversitesi sporcularının antrenörlüğünü yapan Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Baykan Arslan, Burhan Deme ve Vural Nuhoğlu ile küçük yaştan itibaren çalıştığını söyledi. Arslan, “Geçen yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene Türkiye ikincisi olduk. Önümüzdeki yıl inşallah birinci olacağız. Bu yıl şampiyonada aldığımız dereceler Eylül ayından itibaren Rektörlüğümüzün, BESYO bölüm hocalarımızın ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin koordinesinde yapılan bir çalışmanın ürünüdür” dedi.
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