Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde renktaşı Göztepe’yi ağırladı. Cumartesi oynanan maça Malatyalı futbolseverler fazla bir ilgi göstermedi. Karşılaşmayı kombine ve biletli toplam 8572 taraftar izledi. Protokol tribününde her iki kulüp başkanı dışında kimse yer almazken, siyasiler maça ilgi göstermedi. Yeni Malatyaspor ve Göztepeli oyuncular sahaya, “Kudüs Kırımızı Çizgimizdir” yazılı pankartıyla çıktı.

Göztepe’de sakatlığı olan Sabri Sarıoğlu Malatya’ya getirilmezken, Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Murat Yıldırım, Aytaç Kara, sakat Adem Büyük, kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan karşılaşmada forma giymedi. Yeni Malatyaspor’un ilk yarıda yediği 3 golü duran yan toptan yemesi, taraftarın Yalçın Ayhan’ın affedilmemesine tepkisini artırdı. Yeni Malatyaspor yedek kulübesinde 20 yaşındaki Ferhat ve 21 yaşındaki Burak Kavlak yer aldı. Maçı kendilerine ayrılan bölümde 300 kadar Göztepe taraftarı izledi.

GÖZTEPE ETKİLİ BAŞLADI!

7. dakikada Kosanovic’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna topa iyi yükselen Martins kafa vuruşu ağlara gitti. Göztepe bu golle 1 – 0 öne geçti.

CEVAP PEREİRA İLE GELDİ!

Yeni Malatyaspor beraberlik sayısının bulmakta zorlanmadı. 12. dakikada Rahman Buğra’nın ortasında topla buluşan Dening kafaya Pereira’ya çıkardı. Fransız yıldız ceza sahası içinde seken topu sert bir voleyle ağlara yolladı. 1 – 1

SAVUNMA UYUDU 36 SELÇUK KONUŞTU!

34. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Sadık Çiftpınar ile Selçuk Şahin arasına yöneldi. Ayakla müdahale etmek isteyen Sadık’tan önce kafayla topa dokunan Selçuk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1 – 2

İlk yarı bu skorla bitecek derken 45. dakikada maçın hakemi oyunu 2 dakika uzattı. Uzatma dakikalarının içinde Göztepe rakip yarı sahadan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması yine hazırlıksız yakalandı. Topla buluşan Rotman, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1 - 3

KHALİD ORUCU BOZDU FARKI DÜŞÜRDÜ!

63. dakikada Dening ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boutaib, meşin yuvarlağı ve kaleci Beto’yu farklı köşelere gönderdi, farkı bire indirdi. 2 – 3

Kalan dakikalarda Eren Tozlu, Barazite değişiklikleri yapan Erol Bulut, maçı geri çeviremedi. Yeni Malatyaspor’da Dening 85.dakikada Rotman tarafından ceza sahası içinde düşürüldü ancak hakem oyunu devam ettirdi. İtirazları sonucu Erol Bulut tribüne gönderildi.









FATİH AVCI